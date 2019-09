Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Besonders die Verbindung von Spittal nach Feffernitz steht in der Kritik © (c) Adalbert Rieder

Für Ärger und Unverständnis sorgt der neue Fahrplan der Kärntner Linien, der just mit erstem Schultag am Montag gültig wurde. Laut den Eltern müssen ihre Kinder auf dem Schulweg nun längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Ein Vater aus Feistritz/Drau, dessen Kinder das Gymnasium Spittal besuchen, schildert seine Situation: „Weil die Abfahrtszeiten des Zugs Richtung Villach vom Bahnhof Spittal zu nah an den Unterrichtsenden sind, müssen die Kinder jetzt eine Stunde auf den nächsten Zug warten. In Feistritz können sie aber nicht aussteigen, weil es dort keinen Anschlussbus gibt. Sie müssen zuerst mit dem Zug weiter nach Puch und von dort mit dem Bus wieder nach Feffernitz retour.“