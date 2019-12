In den Bezirken Spittal und Hermagor wird es am Donnerstag bewölkt. Schnee gibt es aber kaum. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -3 und 1 Grad.

Wetter in Oberkärnten

Vor allem im Gailtal dürfte es heute schneien, was die Skigebiete freut © Leopold Salcher

Heute, Freitag, bleibt es zumeist dicht bewölkt und in der Folge könnte es vereinzelt Schneefall geben. Die Temperaturen liegen zwischen minus 4 und 0 Grad. Eine Schlechtwetterfront zieht mit der Westströmung rasch über die Alpen nach Osten. Ein kleines Tief über Italien wirkt sich bei uns nur kurzzeitig aus. Die Wolken werden jedoch tagsüber rasch mehr und dichter und besonders ab dem Nachmittag ist sogar ein wenig Schneefall möglich. Am ehesten dürfte es in den südlichen Landesteilen und somit vor allem im Gail- und Lesachtal etwas schneien, eher trocken bleibt es nach Norden hin.