Am Vormittag wird es noch richtig warm. Gegen Abend kann es auch regnen © Claudia Lux

Am Sonntag bestimmt immer noch Hochdruckeinfluss unser Wetter in Oberkärnten und vom Südwesten her strömt außerdem auch sehr warme Luft ein. Deshalb gibt es vorerst auch wieder viel Sonnenschein zu genießen und die immer noch recht kräftige Augustsonne treibt die Temperaturen am Nachmittag zum Beispiel in Hermagor auf Werte um 29 Grad.