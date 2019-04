Facebook

„Wir ändern unseren Standort“, ist in der Auslage des Kärntner Heimatwerks zu lesen. Die Ware wird abverkauft © MARTINA PIRKER

In der Auslage des Kärntner Heimatwerks in der Tiroler Straße in Spittal hängt ein Plakat, wonach der Standort verändert werden solle. Die Ware wird seit einigen Tagen um minus 70, 50 und 40 Prozent abverkauft. In der Filiale in der Villacher Innenstadt herrscht eine ähnliche Situation. Auch hier wird abverkauft und es wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass man den Standort ändern werde.

