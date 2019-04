Auf 1220 Metern Seehöhe kam es am Dienstag in Greifenbrug zu einerm schweren Forstunfall. 27-jähriger wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Villach geflogen.

Der 27-jährige kam unter der Buche zu liegen. © (c) Fuchs Juergen

Am Dienstag gegen 11.30 Uhr war ein 27-jähriger Forstarbeiter aus dem Bezirk Spittal an der Drau in der Gemeinde Greifenburg in 1220 Metern Seehöhe mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt.