Schwerer Arbeitsunfall auf einem Bauernhof im Bezirk Hermagor. Ein 68-jähriger pensionierter Bauer führte an einem Hanfseil eine Kuh aus dem Stall. Im Hof stolperte der Mann und stürzte. Dabei trennte er sich mit dem Seil ein Fingerglied ab.

Der schwer verletzte Landwirt wurde vom Rettungshubschrauber RK1 ins UKH Klagenfurt geflogen © KK/Facebook/ARA Flugrettung/RK1

Ein 68-jähriger pensionierter Landwirt war am Montag gegen 13.40 Uhr auf seinem Anwesen damit beschäftigt, eine Kuh aus dem Stall in den Hof zu führen. Die Kuh war an einem Hanfseil angehängt.