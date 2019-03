Facebook

Es war ein köstliches Generationen-Projekt © KK/LFS Drauhofen

Sie sind ein perfektes Team! Gemeint sind die Schülerinnen der landwirtschaftlichen Fachschule Drauhofen, Gemeinde Lurnfeld, und die Bewohnerinnen des Seniorenheims Bethesda in Spittal. Gemeinsam krendelten sie kürzlich 115 Fleischnudeln und 20 Kärntnernudeln. So manches Küchengeheimnis wurde beim Kochen an die jüngere Generation weitergegeben. Gebacken haben die Schülerinnen und die Seniorinnen bereits in der Adventszeit. Dieses generationsübergreifende Projekt wird sicher noch für viele schmackhafte Erlebnisse sorgen. Gegenseitige Wertschätzung: Jung und Alt lernen voneinander © KK/LFS Drauhofen