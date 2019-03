Facebook

Die Frühblüher bekommen auch einige Tropfen ab. © Juergen Fuchs

Wechselhaft, bis knapp über 10 Grad. Eine Wetterfront nach der anderen zieht mit der vorherrschenden Nordwestströmung zu den Alpen. Auch wir in Oberkärnten sind nicht komplett abgeschirmt. Daher bleibt es sehr unbeständig mit vielen Wolken und zeitweiligen Niederschlägen, welche von Norden übergreifen können. Früh am Morgen schneit es dabei beispielsweise im Mölltal sowie nördlich davon noch relativ weit herunter. Tagsüber steigt die Schneefallgrenze gegen 1500 Meter an. Weitgehend trocken mit sonnigen Auflockerungen zeigt sich das Wetter im Gailtal. "Skifahrer sind hier sicher noch am besten dran", sagt Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts.