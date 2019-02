Am Donnerstag, den 28. Februar, wird in der Fachhochschule Spittal ein neues Verkehrskonzept präsentiert. Beginn 19 Uhr.

Der Verkehr in der Stadt Spittal soll in neue Bahnen gelenkt werden © Eggs-Press

Nach mehreren Anläufen in den vergangenen Jahrzehnten konnte die Stadtgemeinde Spittal in Zusammenarbeit mit Verkehrsplaner Harald Frey von der Technischen Universität (TU) Wien und in Abstimmung mit dem Land Kärnten, Landesrat Martin Gruber, nun eine umfassende Verkehrslösung erarbeiten, die in den kommenden Jahren Schritt für Schritt abgearbeitet wird. Der Auftrag an die TU Wien erfolgte gemeinsam mit dem Land Kärnten und Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig, das auch 50 Prozent der Projektplanungskosten übernimmt. Das Verkehrsentwicklungskonzept wurde in Abstimmung mit den Bedürfnissen der Spittaler Bevölkerung erstellt.

Präsentation VEK. Das Verkehrsentwicklungskonzept für die Stadtgemeinde Spittal, welches von der TU Wien und in Abstimmung mit dem Land Kärnten erarbeitet wurde, wird am 28. Februar (19 Uhr) in der Fachhochschule Spittal der Öffentlichkeit präsentiert.