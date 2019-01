Facebook

Beim Unfall im Drautal wurden ingesamt fünf Personen verletzt © KK/Helmuth Kubin

Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten ereigneten sich am Dienstagvormittag in Kärnten. Auf der Drautal Straße (B100) kam es gegen 8 Uhr im Gemeindegebiet von Dellach im Drautal zu einem Zusammenstoß eines Kleinbusses mit einem Lkw. Ein 27-jähriger Rumäne war dort mit seinem Kleinbus in Richtung Spittal/Drau unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich auch noch drei Frauen aus Rumänien im Alter von 26, 40 und 46 Jahren. Aus Unachtsamkeit geriet er mit seinem Kleinbus auf die linke Fahrbahnseite, wo ihm ein Lkw entgegenkam. Der Kraftfahrer, ein 49-jähriger Bosnier, bremste noch stark ab und versuchte, nach links auszuweichen. Das gelang ihm jedoch nicht. Es kam zur Kollision und durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Kleinbus in eine Wiese geschleudert.