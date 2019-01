Die Sängerrunde Zlan lädt zum Ball, in Spittal lädt die Faschingsgilde zur Premierensitzung, in Millstatt wird ein Film zum Thema "Montessori" gezeigt und im BRG Spittal findet der Tag der offenen Tür statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Sängerrunde Zlan lädt zum Ball © KK/Patrick Baurecht

Sängerball

Unter dem Motto "Magic Moments" veranstaltet die Sängerrunde Zlan am Samstag, den 12. Jänner, ab 20 Uhr, im Mehrzweckhaus Zlan einen zauberhaften Sängerball. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Gruppe "Combo". Karten sind im Vorverkauf um 5 Euro und an der Abendkassa um 8 Euro erhältlich. Nähere Informationen finden Sie unter www.saengerrunde-zlan.at

Das Prinzip Montessori

Am Freitag, den 11. Jänner, wird im Kino Millino in Millstatt, um 18 Uhr, der Dokumentarfilm unter dem Titel "Das Prinzip Montessori - die Lust am Selber-Lernen" von Alexandre Mourot gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Faschingsgilde Spittal

Die Faschingsgilde Spittal, unter Kanzler Peter Schober, lädt am Samstag, den 12. Jänner, um 19.44 Uhr, in den Stadtsaal in Spittal zur Premierensitzung. Weiter geht es mit einer Familien- und Seniorenvorstellung am Sonntag, den 13. Jänner, um 15 Uhr. Danach stehen noch Sitzungen am 19. und 26. Jänner sowie am 2. und 9. Februar, jeweils um 19.44 Uhr auf dem Programm. Karten sind bei Optik Brillenkunst in Spittal erhältlich. Weitere Informationen gibt es hier.

Tag der offenen Tür

Am Samstag, den 12. Jänner findet am BRG (Bundesrealgymnasium) Spittal, von 8.30 bis 11.30 Uhr, ein Tag der offenen Tür statt.

Tanzkurs

Im Bewegungsraum der Tennisunion in Obervellach startet am Sonntag, den 13. Jänner ein Tanzkurs mit der Tanzschule Weichselbraun. Der Kurs besteht aus dem Grundkurs I und dem Grundkurs II, jeweils 8 Stunden, immer sonntags. Der Grundkurs I findet von 17 bis 18.30 Uhr statt und der Grundkurs II von 18.30 bis 20 Uhr.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/k/kultur/wohin