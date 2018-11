Facebook

Kristina Zenz (Regieassistenz), Vesely Marek (Regisseur), Jakob Eder (Komponist), Helmut Michael Kemmer (Autor & Produzent) © KK/Brunner Images

Datenschutz und Meinungsfreiheit. Das sind die Themen, mit denen sich Helmut Michael Kemmer und Vesely Marek in ihrem gemeinsamen gesellschaftskritischen Kurzfilm „Formation“ auseinandersetzen. Dieser feierte im CineX in Lienz vor 160 Leuten seine Premiere. Gedreht wurde im Februar in den Gemeinden Stall und Rangersdorf. Der Mölltaler Kemmer rief dafür extra zu einem Casting auf. Nach der Präsentation des zehnminütigen Streifens stand der Produzent mit Regisseur Vesely Marek und Kristina Zenz (Regieassistenz) dem Publikum Rede und Antwort. In weiterer Folge soll der Kurzfilm auch auf internationalen Festivals zu sehen sein. Die nächste Vorführung gibt es beim K3 Filmfestival in Villach. Zwischen 12. und 16. Dezember werden dort regionale Kurzfilme auf die Leinwand gebracht.