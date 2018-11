Am Rande des Perchtenlaufs in Rennweg kam es am Samstag zu mehreren Schlägereien. Kennzeichen von Polizeiauto gestohlen. Zahlreiche Anzeigen.

Der Andrang beim Perchtenlauf war groß © Perchtengruppe Rennweg

Wilde Szenen spielten sich Samstagabend am Rande eines Perchtenlaufs in Rennweg am Katschberg ab. Die Polizei war gleich mehrmals gefordert – wegen schwerer Körperverletzung, Sachbeschädigung und Urkundenunterdrückung. Los ging es gegen 18.30 Uhr in einem Lokal. Mehrere maskierte Mitglieder eine Perchtengruppe aus dem Bezirk Villach beschmierten dort mit Schuhcreme die Sitzbänke. Es entstand ein Schaden in der Höhe von mehr als 1000 Euro. Die Perchtengruppe konnte aufgrund von Zeugenaussagen ausgeforscht werden.

Zwischen die Fronten geriet gegen 21 Uhr ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Tamsweg. Er wollte eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Perchten schlichten. Dabei wurde ihm von einem 24-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal ein Faustschlag ins Gesicht verpasst. Der 18-Jährige erlitt Verletzungen im Bereich des Kiefers. Eine Stunde danach kam es in einem Festzelt zu einer Rauferei zwischen Mitgliedern verschiedener Perchtengruppen. Dabei wurde ein unbeteiligter 25-jähriger aus dem Bezirk Spittal angerempelt. Er geriet aus dem Gleichgewicht und überknöchelte. Er zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Spittal eingeliefert.

Suche nach Kennzeichen von Polizeiauto

Kurz danach geriet auch ein 27-Jähriger zwischen die Fronten. Er erhielt von einem unbekannten Täter einen Faustschlag ins Gesicht und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Spittal eingeliefert. Kurz vor Mitternacht erwischte es dann eine 31-jährige Frau aus Villach, als sie einem 17-jährigen Freund bei einer Auseinandersetzung helfen wollte. Auch sie erwischte einen Faustschlag im Gesicht. Wenig später kam es mit demselben unbekannten Täter und dem 37-jährigen Lebensgefährten der 31-jährigen vor dem Festzelt zu einer Auseinandersetzung, wobei der 37-jährige Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Gesichts erlitt. Sowohl die 31-jährige als auch der 37-jährige wurden von der Rettung ins Krankenhaus nach Spittal eingeliefert.

Und schließlich kam auch die Polizei nicht ungeschoren davon. Während die Beamten bei den Erhebungen waren, montierten unbekannte Tätern das hintere Kennzeichen des Streifenwagens ab. Neben den Anzeigen für diese Tatbestände wurden noch mehrere Personen wegen Übertretungen nach dem Sicherheitspolizeigesetz angezeigt. Es gab auch zahlreiche Anzeigen wegen Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz (Alkoholmissbrauch).

Der beliebte Perchtenlauf ist traditionell einer der ersten der Saison. Mehr als 30 Gruppen mit über 200 Perchten aus mehreren Bundesländern waren mit dabei. Armin Payer, Obmann der Perchtengruppe Rennweg, entschuldigt sich für die Zwischenfälle. "Wir haben extra vorher noch mit den Obmänner aller Gruppen geredet und zur Besonnenheit aufgerufen. Leider ist nach dem Lauf einiges passiert." Der Ansturm sei groß gewesen, "aber im letzten Jahr war genau so viel los. Da ist nichts passiert". Man habe alle erforderlichen Bescheide bekommen und für Security gesorgt.