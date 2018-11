Die Alp-con Cinema Tour ist zu Gast in Spittal, in Gmünd findet ein Spielenachmittag statt, Vorträge gibt es in Heiligenblut und Spittal, wo auch noch eine Lyriklesung mit Musik auf dem Programm steht.

Eric Hjorleifson ist der Akteur im Hauptfilm "Hoji" © KK/Matchstick Productions

Alp-Con Cinematour

Die Alp-Con Cinematour ist unterwegs durch Österreich und macht am Dienstag, den 13. November, um 20 Uhr, im Cineplexx in Spittal, Halt. Gezeigt wird der Filmblock "Snow" mit vier Kurzfilmen.

Im Hauptfilm "HOJI" lässt Eric Hjorleifson Skifahren für sich sprechen, er ist bereits seit zwanzig Jahren auf Skiern unterwegs und in zahlreichen Skifilmen zu sehen.

In "Dedication" sind Felix Wiemers, Roman Rohrmoser, Max Kroneck, Neil Williman, Jochen Mesle, Lukas Ebenbichler und Sandra Lahnsteiner in den Alpen und in Nordnorwegen unterwegs.

In "La Grave" erkunden Sam Anthamatten und Johnny Collinson das Skigebiet in Frankreich, das als Paradies für Freerider gilt.

In "Hard nose the Highway" sind Mike Henitiuk, Joe Schuster, Matt Margetts und Riley Leboe auf der Suche nach dem letzten Schnee der Saison.

21. Spielenachmittag

Nach Herzenslust spielen kann man beim 21. Spielenachmittag am Montag, den 12. November, von 14 bis 18 Uhr, im Stadtsaal in Gmünd. Der Spieleexperte Bertram Deininger kommt mit seiner "Rollenden Spielothek", in der an die 300 Brettspiele untergebracht sind.

Gebäudetypologien für Altenpflege(wohn)häuser

Zu einem Abend mit dem Thema "Architektur im Umgang mit Demenz" wird am Mittwoch, den 14. November in die Fachhochschule in Spittal geladen. Um 18 Uhr hält Dietger Wissounig einen Vortrag zum Thema "Gebäudetypologien für Altenpflege(wohn)häuser.

"Wie Gehirntraining dich besser sehen lässt"

Am Donnerstag, den 15. November findet in der Hubertus-Apotheke in der Tirolerstraße 14 (Eingang Rizzistraße), um 19 Uhr, ein Vortrag zum Thema "7 Wege zum guten Sehen" statt. Unter dem Titel "Wie Gehirntraining dich besser sehen lässt" referiert Heimo Grimm. Der Eintritt ist frei.

"Offenes Buch"

An einer Lyriklesung mit Musik unter dem Titel "Offenes Buch" kann man am Donnerstag, den 15. November, um 19 Uhr, in der Stadtbücherei Spittal, teilnehmen. Waltraud More, Wolfgang Reinke und Hadwig Schindler-Hopfgartner lesen aus ihrem Repertoire. Musikalisch gestaltet wird der Abend vom "Duo Sternschnuppe" mit Gudrun Schindler am Klavier und Hannes Schindler mit der Violine.

"Grenzen setzen - nicht immer einfach"

Am Donnerstag, den 15. November lädt das Familienforum Mölltal, um 9.30 Uhr in den Bewegunsraum des Kindergartens in Heiligenblut, zu einem Vortrag mit Romana Hauptmann. Unter dem Titel "Grenzen setzen - nicht immer einfach" gibt die Referentin Anregungen wie der partnerschaftliche Umgang und gleichzeitig die Ausstrahlung von Autorität gegenüber Kindern gelingen kann.

