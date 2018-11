Facebook

Terzett der Trachtenkapelle Obervellach © KK/DANIELA ALTERSBERGER

Kirchtag

Am Samstag, den 10. November wird im Kulturzentrum in Obervellach der traditionelle Kirchtag gefeiert.

Ab 18.30 Uhr gibt es einen Dämmerschoppen mit den Glocknermusikanten. Die Kirchtagsparty mit "Volxpop" & Disco mit DJ Tom Evo steigt ab 21.30 Uhr. Für die Besucher wird auch eine Fotobox eingerichtet.

Karten sind bei allen Mitgliedern der Trachtenkapelle Obervellach erhältlich.

Holzhackerball

Beim Holzhackerball in der Kultbox Mörtschach, am Samstag, den 10. November, sorgt die Gruppe "Folxtime" ab 21 Uhr für Stimmung.

Literaturmatinee

Karin Prucha liest aus ihrem neuen Lyrikband "In tiefen Landen" am Sonntag, den 11. November, um 11 Uhr in der Bibliothek Gmünd.

Michel Erian interpretiert die Lyrik musikalisch am Saxophon. Eintritt: Freiwillige Spende.

Infotag

Das Krankenhaus Laas lädt am Sonntag, den 11. November, ab 8.30 Uhr zu einem Diabetes Infotag.

Fachvorträge gibt es über den Tag verteilt mit Barbara Rabensteiner um 9.15 Uhr zum Thema Zielwerte bei Diabetes. Über urologische Erkrankungen spricht Claudia Pitzer um 11.30 Uhr.

Weiters wird Humormedizin, Zuckermessungen und Diabetesbedarf angeboten. Informationen bei Walter Isopp unter Telefon 0680-245 65 24.

Panta Rhei

Ausstellungseröffnung von Giuseppe Latella am Freitag, den 9. November, um 18.30 Uhr in der Galerie des Schlosses Porcia. Musikalisch umrahmt von Hemma Pleschberger. Die Ausstellung ist bis 7. Dezember zu sehen.

