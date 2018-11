Facebook

Bei weggebrochenen Straßen werden Notwege errichtet (links). Sichtungsflug mit Bürgermeister und Landesgeologen © (c) Hans Guggenberger

Im Lesachtal gehen die Aufräumarbeiten weiter. „Seit Tagen sind freiwillige Helfer und Feuerwehren im Dauereinsatz“, berichtet Gemeindefeuerwehrkommandant Martin Guggenberger. Außer der Ortschaft Assing oberhalb von Liesing, und Promeggen bei Maria Luggau, sind wieder alle Höfe im Notfall mit einem Fahrzeug erreichbar. Zwischen Assing und Pallas wurde die Straße auf fünfzig Metern Länge weggeschwemmt. Hier haben Freiwillige einen Fußweg im Hang angelegt, damit die vier Bewohner erreichbar sind. „Es wird noch einige Zeit benötigen, bis der Ort mit Fahrzeugen erreichbar sein wird“, schildert Walter Unterüberbacher von der Agrartechnik ländliches Wegenetz, „in den kommenden Wochen wird das Straßenstück mit Geogittern wieder aufgebaut“. Seit Freitag sind Salach und Guggenberg in Maria Luggau wieder erreichbar. „Mit Feuerwehrleuten haben wir die Zufahrt von Bäumen befreit und die ärgsten Straßenschäden ausgebessert“, schildert Christian Fritzer, der am Guggenberg zu Hause ist. Der Bauernhof der Nachbarfamilie Preßlaber wurde am stärksten in Mitleidenschaft gezogen. Das Stallgebäude wurde durch eine Mure um einen Meter verschoben.