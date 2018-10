Facebook

Josef, Ludwig und Waltraud Kleinsasser © (c) ServusTV / Daniel Götzhaber

Die Kult-Wirte vom Kleinsasserhof bei Spittal an der Drau landen heute, Freitag, im Abendprogramm von Servus TV um 21.15 Uhr. In der Reihe "Österreichische Hotellegenden: Traditionshäuser in Familienhand" wird die Familie vor den Vorhang geholt. Kein Wunder. Ist der Gasthof doch ein Gesamtkunstwerk. In allen Ecken gibt es Schräges oder Kunstvolles zu entdecken. Das Haus ist ein echtes Unikat, das seit 1735 im Familienbesitz ist. Die ehemalige Landwirtschaft wurde sukzessive zu einem Gastbetrieb, der sich in Künstlerkreisen einen Namen gemacht hat, ausgebaut. Ludwig Gasser hat 2017 den Betrieb von seinen Eltern übernommen. Seine gestaltete Hausbar aus 120.000 Kreuzschrauben wurde gleich hitzig debattiert.Neben dem ungewöhnlichen Stil setzt der Kleinsasserhof auf Lebensmittel aus Eigenanbau. Geflügel, Kräuter, Speck, Marmelade, Brot. Die verarbeiteten Zutaten werden bei den Bauern in der Nachbarschaft gekauft.