Reißeck"Gefährlicher Schulweg ist zu entschärfen"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zu Stoßzeiten brettern Schwerfahrzeuge im Minutentakt durch Napplach © Nicole Kari

Durch die Ortschaft Napplach in der Gemeinde Reißeck brettern zu den Hauptverkehrszeiten LKWs im Minutentakt. „Auf diesem Abschnitt der Bundesstraße B 106 herrscht ein Tempolimit von 70 km/h, woran sich niemand hält“, kritisiert Silke Bär. Die Mutter zweier schulpflichtiger Kinder macht sich Sorgen, denn der Weg vom Elternhaus bis zur etwa 500 Meter entfernten Bushaltestelle (gegenüber der Eni-Tankstelle) ist gefährlich, was ein Ortsaugenschein der Kleinen Zeitung bestätigte.

Vor allem der Fußmarsch über die von Leitschienen begrenzte Brücke stellt ein Sicherheitsrisiko dar. „Wann immer ich kann, hole ich meine Kinder mit dem Auto bei der Bushaltestelle ab“, schildert Bär, die ihre Kinder diesem Risiko nicht aussetzen möchte. Bürgermeister Kurt Felicetti sagt dazu: „Die Schüler der Volksschule Kolbnitz werden derzeit von einem privaten Taxiunternehmen kostenlos in der Früh in den Siedlungen abgeholt und auch wieder nach Hause gebracht. Der Gemeinde kostet dies jährlich 30.000 Euro. Wie lange das noch finanzierbar ist, kann ich nicht sagen.“

Für Kinder, die eine andere Schule besuchen und deswegen den Linienbus nehmen müssen, könne er keine Lösung anbieten, denn „es handelt sich um eine Bundesstraße. Zuständig ist der Landesreferent, den ich schriftlich auffordern werde, hier zu handeln“.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.