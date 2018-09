Facebook

Die erfolgreichen Irschener Feuerwehrmädchen mit Landesrat Daniel Fellner, den Landtagsabgeordneten Christina Patterer und Alfred Tiefnig sowie Bürgermeister Gottfried Mandler © KK/Büro LR Fellner/Novak

"Es ist phantastisch, was ihr leistet und könnt. Ihr seid echte Vorbilder", sagt Feuerwehrreferent, Landesrat Daniel Fellner und gratulierte den erfolgreichen Feuerwehrmädchen, die bei den Bundesfeuerwehrleistungsbewerben der Jugend in Wien den Vizemeistertitel holten, daheim in Irschen.