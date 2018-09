Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zur touristischen Vermarktung soll ein gemeinsamer Regionsname gefunden werden © KK/Franz Gerdl

Die Zeiten, in denen es sich Kommunen leisten konnten, ihr eigenes „Süppchen“ zu kochen, sind vorbei. Die finanziellen Mittel, um infrastrukturelle Ziele umzusetzen, werden knapper. Zudem ist in den Randregionen Abwanderung ein großes Thema. Die Lesachtaler Gemeinden mit Unter- und Obertilliach, Kartitsch und der Gemeinde Lesachtal auf der Kärntner Seite wollen deshalb ihre Zusammenarbeit künftig ausbauen. Es hat bereits Gespräche und regelmäßige Treffen unter den Bürgermeistern gegeben.

Nun geht man noch einen Schritt weiter. Am 20. Oktober wird in Maria Luggau das erste Talschaftsparlament tagen. Es soll die Auftaktveranstaltung für gemeinsame Projekte sein. Alle Gemeinderäte werden in Arbeitsgruppen Ziele für die Region ausarbeiten. Gestern haben sich die Bürgermeister an einen Tisch gesetzt, um die Tagungsschwerpunkte zu formulieren (siehe Infokasten unten).