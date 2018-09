Mit einem dreitägigen Programm von Freitag bis Sonntag rund ums Thema Rad werden am Weißensee zwei neue Downhill-Strecken eröffnet.

Peter Schwarzenbacher & Angie Hohenwarter testen den Naggl-Trail mit Traumaussicht © KK/Heiko Mandl

Mit über 150 Kilometern Mountainbike-Strecken und dem 2016 eröffneten Weißensee-Trail, der ersten Mountainbike-Downhillstrecke der Region samt Übungsparcours, war das Angebot für Radfahrer am Weißensee schon recht gut ausgebaut. „Die Nachfrage besonders an Downhill-Strecken ist aber sehr groß. Da wir bereits seit Jahren im Rad-Bereich arbeiten, haben wir uns entschieden, die Bike-Kompetenz am Weißensee noch zu schärfen“, erklärt Tourismusdirektor Stefan Wunderle.

