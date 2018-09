Facebook

Best of the Rest © BestForYou - Fotolia

Workshop

Elke Schlederer-Oberhauser vom Verein "Best of the Rest" bietet einen nachhaltigen, kostenfreien Workshop zum Thema "Werde LebensmittelRETTERin" in Kötschach-Mauthen an.

In der Schulküche der Neuen Mittelschule können Teilnehmer am Mittwoch, den 19. September, um 17.30 Uhr alles über einen ökonomischen Umgang mit Lebensmittel lernen. Vom Einkauf, über die Lagerung sowie Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit sind Themen. Anmeldungen im Marktgemeindeamt unter Telefon (04715) 85 13.

Turnplan

Der Spittaler Turnverein 1872 startet am Montag, den 17. September mit Beginn der Turnstunden im Hauptschul-Turnsaal, Eingang Litzelhofenstraße.

Montag

16:45 - 18:00 Abenteuer Turnsaal für Kleinkinder ab 3 Jahren Schwager Ulli

18:00 - 19:30 Knaben ab 8 Jahren:Gerätturnen, Ballspiele, Konditionstraining Altersberger Peter, Ebenberger Peter

19:45 - 21:00 Wirbelsäulen- und Funktionsgymnastik Oberlerchner Karin

Dienstag

17:00 - 19:00 Mädchen ab 8 Jahren:Leistungsorientiertes Geräteturnen und Akrobatik Altersberger Janine

19:30 - 21:30 Aktivprogramm mit Aerobic ab 17 Jahren Struggl Arnold, Mößlacher Martina

Mittwoch

16:45 - 18:00 ElKi Eltern-Kind-Turnen Erste Erfahrungen im Turnsaal Baumgartner Andrea, Lebitsch Maria

18:15 - 19:30 Allgemeines Turnen für Mädchen ab 9 Jahren Baumgartner Andrea

19:45 - 21:00 Verfügungsturnstunde Karin & Gernot Oberlerchner

Donnerstag

17:00 - 18:15 Turnen, Spaß und Spiel für Mädchen von 6-9 Jahren Peitler Inge, Altersberger Janine

18:15 - 19:00 Verfügungsturnstunde

19:00 - 21:00 Männer 50+: Gymnastik und Ballspiele - Turnsaal 1 Pernjak Eduard

Freitag

17:00 - 18:00 Turnen, Spaß und Spiel für Knaben ab 6 Jahren Lebitsch Wolfgang

18:00 - 20:00 Knaben und Mädchen ab 8 Jahren:Gerätturnen, Ballspiele, Konditionstraining Altersberger Peter, Ebenberger Peter

20:00 - 22:00 Ballspiele für Erwachsene(Hallenhockey, Faustball...) Altersberger Peter, Lebitsch Wolfgang

Herbststart

Die Märchenstube in Sachsenburg startet am Mittwoch, den 19. September wieder mit der Eltern-Kind-Gruppe. Gespielt wird im Dachgeschoss des Gemeindeamtes von 8.30 bis 11 Uhr.

Tanzkurse

Tanzlehrer Valentin Isopp beginnt am Donnerstag, den 20. September wieder mit seinen Herbst-Tanzkursen.

Jeden Donnerstag von 19 bis 20 Uhr finden Boogie Swing Abende bereits für Teilnehmer mit Vorkenntnissen statt.

Um 20.15 Uhr startet ein Salsa Anfängerkurs. Veranstaltungsort ist im ersten Stock der Tennishalle bei der Goldeckbahn Spittal. Anmeldungen unter Telefon: 0650-515 77 04.

Niedergang der Habsburger

Über das habsburgische Modell der Doppelmonarchie, dem Niedergang und die erlittenen Ereignissplitter im Gailtal berichtet Hans Hohenwarter in seinem Vortrag am Donnerstag, den 20. September, um 19 Uhr im Gailtaler Heimatmuseum.

Talentescouting

Kletterexperte Franz Karger sucht gemeinsam mit der Kletterhalle Mühldorf Klettertalente von morgen. Am Samstag, den 22. September findet deshalb in der Kletterhalle Mühldorf das jährliche Talentescouting statt.

Es erfolgt auch die Auswahl und Neuaufnahme für die Kindertrainingsgruppen ab sechs Jahren.

