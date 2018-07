Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Apa/Hochmuth

Am Freitag konnte von den Beamten der Polizeiinspektion Viktring ein 23-jähriger Slowene, der in Klagenfurt lebt, ausgemittelt und wegen Verdacht des Einbruchsdiebstahles einvernommen werden. Der Mann ist verdächtig, im Jänner in ein Lokal in der Gemeinde Bad Kleinkirchheim eingebrochen zu haben.