Ein spezielle Mähboot war in den vergangenen Tagen am Pressegger See unterwegs, um das überhandnehmende Wachstum der Schlingpflanzen zu verringern.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein spezielle Mähboot entfernte das Seegras im Pressegger See © KK/HERMAGOR

Vor allem in kleineren Seen, wie dem Pressegger See, macht Seegras, das fast bis an die Wasseroberfläche reicht, den Badegästen zu schaffen. Ursache ist der niedrige Wasserstand, auch dauernder Sonnenschein regt das Wachstum des Seegrases an. Für die Entfernung dieses Seegrases ist eine naturschutzrechtliche Bewilligung notwendig. Die Arbeiten wurden mit einem speziellen Mähboot des Landes Kärnten vom Bediensteten des Amtes für Wasserwirtschaft in diesen Tagen durchgeführt.