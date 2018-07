Alfred Schader ist der neue Präsident des Rotary Clubs Oberdrautal-Weißensee. Nächster karitativer Termin ist ein Benefizkonzert am 20. Juli in Oberdrauburg.

Neues Vorstandsteam: Gudrun Prietl, Hans-Peter Lindner, Alfred Schader, Toni Ebenberger, Hubert Fercher, Traudl Cieslar © KK/KANZIAN

Der Rotary Club Oberdrautal-Weißensee steht unter neuer Führung. Das Amt des Präsidenten übergab Kurt Ebner an Alfred Schader. Das Vorstandsteam setzt sich zusammen aus Hubert Fercher als Sekretär, Hans-Peter Lindner als Klubmeister, Toni Ebenberger als Incoming-Präsident, Kurt Ebner als Pastpräsident, Karoline Schwarz als Jugend-Beauftragte, Robert Angermann als Foundation-Beauftragter, Traudl Cieslar und Robert Angermann als Rechnungsprüfer, Johanna Kanzian als Internet-Beauftragte und Gudrun Prietl als Schatzmeisterin. Die Club-Mitglieder laden herzlich zum Benefizkonzert mit dem Singkreis „Drei Täler“ am 20. Juli um 20 Uhr in der Ruine Hohenburg in Oberdrauburg ein.