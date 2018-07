Lang ersehntes Sozialprojekt wird umgesetzt

Der Verein Alsole in Dellach/Gail startet mit einem Wohnhaus samt Tageswerkstätte in St. Daniel. Geplant sind 16 Wohn- und 20 Werkstattplätze.

Brigitte Tschaller, Irene Auer, Christian Müller, Klaus Harter, Dagmar Köstl-Millechner, Herwig Ronacher, Renate Lauchard, Johannes Lenzhofer © MICHAELA VIERTLER

Der Dellacher Solzialverein Alsole präsentierte gemeinsam mit Ideengeber und Finanzier Kurt Buchacher, in Kooperation mit der AVS und Architekt Herwig Ronacher das Projekt „Wohnhaus und Tageswerkstätte St. Daniel“. In der Tagesstätte sollen Menschen mit Beeinträchtigungen einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen können. Im voll- und teilbetreuten Wohnbereich sind 20 Tageswerkstätten- und 16 Wohnplätze geplant. Es wird auch zwei Schulungswohnungen geben, die mit privatem Eingang den selbstständiger werdenden Assistenznehmern helfen sollen, auf eigenen Beinen stehen zu können. In der Werkstätte wird beeinträchtigten Menschen ermöglicht, verschiedenen Aufgaben im Bereich Holz, Papier, Ton, Hauswirtschaft und Gartenarbeit nachgehen zu können.