Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Küche im LKH Laas wurde sozusagen vollständig entkernt und strahlt bald in neuem Glanz © Camilla Kleinsasser

Von der Küche, in der noch bis vor wenigen Wochen täglich für Patienten und Mitarbeiter frische Mahlzeiten zubereitet wurden, ist momentan im Landeskrankenhaus Laas nicht mehr viel übrig. An dieser Stelle befindet sich eine 270 Quadratmeter große Baustelle. Eine Million Euro wird in die Erneuerung investiert.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.