Der Wind sorgt für frische Temperaturen © (c) Aamon - Fotolia

Es wird zeitweise sonnig, kühl und windig bei Temperaturen von 18 bis 22 Grad. Mit dem vor allem in der Höhe oft lebhaften Nordwestwind erreichen zeitweise ein paar Wolken unser Land. Diese werden besonders im Bereich des Alpenhauptkamms auch einmal dichter sein. Sogar vereinzelte Regenschauer sind dort nicht ganz auszuschließen. Zumeist bleibt es aber trocken. Es zeigt sich die Sonne. Länger sonnig ist es vor allem nach Süden hin und somit zum Beispiel im Gailtal. "Der Wind in der Höhe kann sich tagsüber sogar bis in einige Täler durchkämpfen und kann somit die Verhältnisse auch etwas stärker beeinträchtigen", meint Reinhard Prugger, Meteorologe beim Wetterdienst meteo experts. Die Temperaturen sind eher gedämpft und erreichen in den Nachmittagsstunden zum Beispiel in Greifenburg und im Kirchbach nur Werte nahe plus 21 Grad. Bei Wind fühlt sich das Ganze sogar noch frischer an.