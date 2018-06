Jahrzehntelang wurde der Ortskern Oberdrauburg revitalisiert, ein Buch dokumentiert Bau. Dieses wird am Freitag, 22. Juni, um 18.30 im Museum der Marktgemeinde Oberdrauburg vorgestellt.

Gebäude der Familie Jochum vor Revitalisierung © KK/PRIVAT

Ein Ort, der seine Vergangenheit nicht kennt, ist wie ein Mensch, der sein Gedächtnis verloren hat“, schreibt Franz Jochum in seinem Buch „Oberdrauburg. Alte Mauern“ über seine Heimat. Darin dokumentiert er, wie in den vergangenen 40 Jahren die alten Gebäude aus 800 Jahren Baugeschichte im Ortskern von Oberdrauburg wieder flott gemacht wurden.

„Der Startschuss für die Revitalisierung der alten Gemäuer fiel vor 40 Jahren mit den Ankauf des Gebäudes, das heute das Rathaus ist. Insgesamt wurden 4000 Quadratmeter ungenützte Wohnfläche wiederbelebt und zehn Millionen Euro investiert“, sagt Franz Jochum, der auch Obmann des Burg- und Museumsvereins in Oberdrauburg ist. Er hat die Restaurierungsarbeiten der vergangenen Jahrzehnte dokumentiert.