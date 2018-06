Mit Konzerten in Spittal, Radenthein, Gmünd und Dellach im Gailtal sowie Pfarrfest in Spittal und Jubiläumsfest in Baldramsdorf geht es durch das Wochenende. Beim Weißensee findet ein spezieller Gottesdienst statt.

Die Stimmen aus Amlach laden zum Sommerkonzert © kk/Sabrina Öhler

Stimmen aus Amlach

Zum Sommerkonzert mit dem Schwerpunkt Wasser laden die Stimmen aus Amlach, unter der Leitung von Michaela Sagmeister, gemeinsam mit dem Ensemble Lyeson am Sonntag, den 24. Juni, um 19.30 Uhr, in das Schloss Porcia in Spittal. Zu hören sind Lieder wie "Loch Lomond", "Let the river run", "Fluch der Karibik" und viele mehr. Der Eintritt beträgt 10 Euro, Karten können unter Tel. 0664-130 29 91 reserviert werden.

"Reif für die Insel"

Unter dem Titel "Reif für die Insel" lädt der SKU Nockxsang am Freitag, den 22. Juni und am Samstag, den 23. Juni, jeweils um 20 Uhr, in den Kulturstadl in St. Peter ob Radenthein zu einer musikalischen Reise über vier Kontinente. Als Special Guests treten Leonard Stijntjes und Hubert Lagger auf. Eintrittskarten gibt es um 10 Euro in den Raiffeisenbanken Radenthein, Bad Kleinkirchheim, Feld am See und Döbriach.

Eine Burg voll Musik

Die Schüler der Musikschule Lieser-Maltatal zeigen am Freitag, den 22. Juni, um 19 Uhr, in der Alten Burg in Gmünd, einen musikalischen Querschnitt ihres Jahresprogrammes. Das Konzert findet unter dem Titel "Eine Burg voll Musik" bei einem Spaziergang durch die Burg statt.

"Von den Kelten durch die Welten"

Am Samstag, den 23. Juni heißt es im Herkulestempel auf der Gurina in Dellach im Gailtal "Von den Kelten durch die Welten". Elisabeth Goritschnig und Carina Samitz begeben sich mit Querflöte und Harfe von Irland aus auf eine facettenreiche Reise rund um die Welt. Karten sind um 12 Euro im Vorverkauf in den Toursismusbüros in Dellach und Kötschach sowie an der Abendkassa um 15 Euro erhältlich.

Elisabeth Goritschnig und Carina Samitz konzertieren im Herkulestempel Foto © KK/Veranstalter

50 Jahre Jagdverein Baldramsdorf

Der Jagdverein Baldramsdorf feiert am Samstag, den 23. Juni, ab 20 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus in Baldramsdorf sein 50-jähriges Bestehen. Ab 21 Uhr sorgen die Bergvagabunden für Musik und gute Stimmung. Karten gibt es um 8 Euro an der Abendkassa.

30 Jahre Kärntner Doppelsextett

Das Kärntner Doppelsextett unter der Leitung von Franz Josef Isak feiert sein 30-jähriges Bestehen und der MGV Kaning gratuliert. Am Samstag, den 23. Juni, um 19.30 Uhr, im Spittl in Spittal. Moderiert wird der Abend von Seppi Rukavina. Vorverkaufskarten sind um 15 Euro unter der Telefonnummer 0664-184 44 20 und um 17 Euro an der Abendkassa erhältlich. Nähere Informationen unter www.kaerntnerdoppelsextett.com

Das Kärntner Doppelsextett feiert 30-jähriges Bestehen Foto © KK/Veranstalter

Natur und Religion im Einklang

Am Sonntag, den 24. Juni findet, um 11 Uhr, bei der Gosariawiese am Weißensee-Ostufer, etwa 25 Gehminuten vom Parkplatz und der Schiffsanlegestelle Dolomitenblick entfernt, ein Gottesdienst statt. Die Messe wird von Gerhard Christoph Kalidz zum Thema "Die Schönheit der Natur und die Größe Gottes erkennen und dann im Gebet bekennen" gestaltet. Mit dabei ist die Sängerrunde Zlan. Die Veranstaltung kann auch von Elektro- oder Ruderbooten aus mitverfolgt werden.

Spittaler Pfarrfest und 90 Jahre Pfarrkindergarten

Zum Pfarrfest wird am Sonntag, den 24. Juni in Spittal geladen. Um 10 Uhr findet in der Stadtpfarrkirche der Familiengottesdienst unter Mitgestaltung durch die Kinder des Pfarrkindergartens und der slowenischen und kroatischen Gemeinden statt. Ab 11 Uhr spielt die Stadtkapelle im Pfarrkindergarten zum Frühschoppen auf. Danach gibt es ein buntes Programm mit Kinderschminken, Kletterturm, Kasperl, Unterhaltungsmusik mit Wallner und Wallner, Zauberer und vielem mehr.

In Spittal wird zum Pfarrfest geladen Foto © KK/Veranstalter

