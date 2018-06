Illegales Glücksspiel und illegale Sportwetten sind der Grund für die Schließung des Wettbüros in der Brückenstraße in Spittal. 16 Glücksspielautomaten wurden beschlagnahmt. Ein Verfahren läuft.

Illegales Glücksspiel war der Grund für Schließung © Nicole Kari

Das Wettbüro in der Brückenstraße in Spittal ist geschlossen. Die Betreiber, es handelt sich um ständig wechselnde ausländische Firmen, hatten weder für Sportwetten noch für die aufgestellten Glücksspielautomaten eine behördliche Genehmigung. Bereits im März wurden dort bei einer Razzia der Bezirkshauptmannschaft Spittal zehn Glücksspielautomaten behördlich beschlagnahmt. "Bei einer abermaligen Kontrolle am 14. Juni wurden weitere sechs Automaten sichergestellt", sagt Markus Lerch, Bereichsleiter für Sicherheit bei der Bezirkshauptmannschaft Spittal. Gegen die Betreiber läuft ein Verwaltungsstrafverfahren, das teuer werden kann, denn "pro illegal aufgestelltem Automaten beginnt das Strafausmaß mit 3000 Euro", so Lerch weiter.