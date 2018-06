Seeboden Spektakuläre Promenade bahnt sich einen Weg zum See

Facebook

Die neue Promenade, die eine Begegnungszone wird, führt vom Otto-Eder-Platz bis zum See © Andrea Steiner

Aufmerksamen Passanten und Autofahrern ist es schon aufgefallen: Im Zentrum von Seeboden am Millstätter See tut sich was! Wo früher das Wenzel-Haus stand, führt nun ein breiter Weg direkt in Richtung See.

„Die Gemeinde nimmt an einer Aktion des Landes teil, die zum Ziel hat, dass mit Bürgerbeteiligung ein Masterplan für die Stärkung der Zentren erarbeitet wird. Wir haben uns für die Verbindung und Neugestaltung der Achse Kirchplatz, Otto-Eder-Platz und See-Zentrum entschieden“, sagt Bürgermeister Wolfgang Klinar. Herzstück dieses Projekts, welches über fünf Jahre angesiedelt ist, ist die Promenade zum See, die derzeit im Entstehen ist. „Der Weg ist schon begehbar und wird sehr gut angenommen. Wir haben jetzt mitten im Ort eine direkte Nord-Süd-Verbindung bis zum Blumenpark am See“, sagt Vizebürgermeister Christian Tribelnig, Referent für Finanzen und Infrastruktur. Bis zu zehn Meter breit wird die Promenade sein. Da diese an Wohnanlagen vorbei führt, wird sie teilweise für den Anrainerverkehr genutzt werden. „Die Promenade wird als Begegnungszone konzipiert. Das heißt, dass alle Verkehrsteilnehmer mit Rücksicht auf den jeweils anderen gleichberechtigt agieren“, sagt Tribelnig.

