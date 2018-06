Facebook

Schuster-Werft am Südufer des Millstätter Sees: Aufbau musste entfernt werden © Andrea Steiner

Für Wirbel sorgte im Winter 2017 der Aufbau einer Holzhütte auf die neue Werft der Schuster Schifffahrt am Südufer des Millstätter Sees: Kritisiert wurde eine „Beeinträchtigung des Ortsbildes“ da sich der Bau in Nachbarschaft zur Artists in Residencies-Anlage SoART befindet, die von dem preisgekrönten Architekten Hans Hollein geplant wurde. Nachdem sich weiters herausstellte, dass die Schiffswerft nicht so gebaut wurde, wie laut Plan eingereicht, musste die Stadtgemeinde als Baubehörde tätig werden. Eineinhalb Jahre später ist der Aufbau weg und die Unternehmerfamilie Schuster hat inzwischen ein neues Projekt eingereicht, welches genehmigungsfähig sein dürfte. Silke Schuster: „Wir haben die Hütte jetzt verkauft. Ein Interessent wollte sie haben. Sie wird auf einer Alm einen neuen Platz finden.“ Pläne, auf die Werft aufzubauen, gibt es laut Schuster nach wie vor. Die Unternehmerfamilie plant weiters ein Chaletdorf am Südufer. „Das Projekt ist eingereicht und liegt bei der Gemeinde auf. Wir wollen investieren, das Geld liegt bereit“, so Schuster. Von Bürgermeister Gerhard Pirih war bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme eingelangt.

