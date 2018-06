Anlässlich 25 Jahre Musikschule Millstatt geht es mit Konzerten durch Zeit und Raum, in Reißeck und Lurnfeld gibt es interessante Vorträge und in Spittal kann man bei einer Benefizkunstausstellung Gutes tun.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit Schülern der Musikschule geht es an verschiedene Orte mit verschiedenen Musikstilen © KK/Veranstalter

"Mit Musik durch Zeit und Raum"

Unter dem Titel "Mit Musik durch Zeit und Raum" feiert die Musikschule Millstatt ihr 25-Jahr-Jubiläum mit einem Kulturspaziergang. Am Donnerstag, den 21. Juni werden die Besucher nach der Ouvertüre im Kongresshaus, um 19 Uhr, an vier historische Orte innerhalb des Stifts geführt. Dort erwartet sie ein Querschnitt aus Barock, Klassik und Moderne.

Die fünf Säulen der Gesundheit

Einen Vortrag unter dem Titel "Die 5 Säulen der Gesundheit - Schwerpunkt: Ernährung und Bewegung" gibt es am Mittwoch, den 20. Juni, um 19 Uhr, in der Volksschule Kolbnitz in Reißeck. Die Referenten Alois Stotter und Bernd Mitterer erklären wie man mehr Wohlbefinden durch die richtige Ernährung erzielt, wie man seine Leistung im Sport steigert, was man tun kann, wenn der Antrieb fehlt und vieles mehr.

"Das neue Erwachsenenschutzgesetz"

Über das neue Erwachsenenschutzgesetz und das Thema "Ich bestimme selbst, wer im Alter meine Rechte vertritt!" spricht Josef Trampitsch am Mittwoch, den 20. Juni, um 15 Uhr, im Tageszentrum in Möllbrücke. Mit 1. Juli 2018 tritt ein neues Erwachsenenschutzrecht in Kraft. Um Anmeldung unter Tel. (04769) 205 82 wird gebeten.

"Eyes for the world"

Der Damenclub Agora1 Spittal lädt am Donnerstag, den 21. Juni, um 18.30 Uhr, in den Ortenburgerkeller des Schlosses Porcia zur Benefizkunstausstellung unter dem Titel "Eyes for the world". Die Werke wurden von den Damen des Clubs und Schülern des BRG gemalt und werden zum Verkauf angeboten. Der Erlös geht an das Projekt "Eyes for the world", bei dem Kindern und Jugendlichen in Entwicklungsländern mit einer Spezialbrille das Sehen und somit Bildung ermöglicht wird. Umrahmt wird der Abend von Schülern der Musikschulen Spittal und Villach.

Die Damen vom Agora1 Spittal haben Bilder für den guten Zweck gemalt Foto © KK/Veranstalter

Kino beim Wirt

Unter dem Motto "Kino beim Wirt" wird am Donnerstag, den 21. Juni, mit Beginn um 20.45 Uhr, im Gasthof Grünwald in Dellach im Gailtal der Film "Die Trapp Familien, ein Leben für die Musik" gezeigt.

Weltyogatag

Am Donnerstag, den 21. Juni wird in Spittal der Weltyogatag und ÖDS Shiatsutag gefeiert. Geboten werden Shiatsu im Park und in der Shiatsupraxis Kraftquelle ab 10 Uhr, Yoga im Park und im Porcia Center ab 14 Uhr sowie meditativer Ausklang und Mantra Singen um 20 Uhr im Porcia Center. Den genauen Programmablauf finden Sie hier.

Weltyogatag in Spittal Foto © KK/Veranstalter

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/k/kultur/wohin