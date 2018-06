Facebook

Die Kirche von Berg/Drau, davor steht das Gemeindeamt © WILLI PLESCHBERGER

Die Berger werden sich an einen neuen Bürgermeister gewöhnen müssen. Bis Anfang April leitete Landtagsabgeordneter Ferdinand Hueter (ÖVP) 21 Jahre lang die Geschicke der gut 1300 Einwohner umfassenden Gemeinde. Nachdem er seinen Rücktritt bekannt gab, rittern nun drei Kandidaten um das höchste Amt in der Gemeinde. Die Wahl ist am 24. April. Antreten werden der geschäftsführende Bürgermeister Wolfgang Krenn (ÖVP) sowie die Gemeinderäte Gerhard Mentil (Berger für Berg) und Peter Hassler (SPÖ). Wir stellen die Kandidaten nicht nur in dieser Ausgabe vor, sondern auch im Rahmen eines „Kleine Zeitung Salons“ am 8. Juni um 19 Uhr im Mehrzweckhaus TREFF.BERG. Die Redakteurinnen Martina Pirker und Claudia Lux leiten die Diskussion. Das Publikum hat die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

