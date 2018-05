Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stein des Anstoßes: Nahezu der gesamte Vorplatz und Eingangbereich von Juwelier Brigola in der Spittaler Brückenstraße gehört der Stadtgemeinde © Rie-Press

Für Reibereien zwischen Bürgermeister Gerhard Pirih (SPÖ) und Stadtrat Franz Eder (ÖVP) sorgt nach wie vor die Wirtschaftsförderung für das Unternehmen Brigola in der Spittaler Brückenstraße. Stein des Anstoßes ist der Amtsvortrag, der im Stadtrat am 29. Jänner 2018 behandelt wurde. Hier wurde Folgendes festgehalten: „Der Stadtrat hat in seiner Sitzung von 10. April 2017 einer unentgeltlichen Benützung der öffentlichen Fläche für eine bauliche Neugestaltung des Vorplatzes beim Geschäftshaus Brigola in der Brückenstraße zugestimmt und einen Zuschuss von 20.000 Euro beschlossen. Der Zuschuss wurde zwischenzeitlich ausbezahlt.“

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.