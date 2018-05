Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ein 56-jähriger Polier aus Millstatt verletzte sich am Mittwoch bei einem Unfall auf einer Baustelle. Eine Leiter war unter ihm auf einem nassen Holzpfosten weggerutscht.

Der Mann wurde ins LKH Villach eingeliefert (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Rehfeld

Am Mittwoch kam es auf einer Baustelle Insberg in der Gemeinde in Ferndorf zu einem Unfall. Ein 56-jähriger Polier kletterte auf eine Leiter, um die Schalung für die bevorstehenden Betonierarbeiten zu kontrollieren. Er stieg etwa zwei Meter hinauf. Während des Hinaussteigens rutschte die Leiter auf dem nassen Holzpfosten nach rechts weg. Dabei verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte rückwärts auf die betonierte Fundamentplatte. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert.