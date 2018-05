Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Das Naturschutzgebiet Kleinfragant wird wegen geplanter Talabfahrt wieder zum Zankapfel © kk/wwf

"Sollte das Projekt genehmigungsfähig sein, besteht unsererseits weiterhin Interesse, in den Ausbau des Mölltaler Gletschers zu investieren. Die Notwendigkeit für die Region Mölltal besteht jedenfalls“, sagt Investor Heinz Schultz gegenüber der Kleinen Zeitung. Er bezieht sich auf das 2013 bekannt gewordene Ausbauprojekt mit einer Talabfahrt vom Mölltaler Gletscher durch das Naturschutzgebiet Kleinfragant und ein 900-Betten-Hoteldorf in Flattach. 2014 zog sich die Diskussion über Monate hin. Der damalige Naturschutzreferent Rolf Holub, der Kärntner Naturschutzbeirat und Vertreter alpiner Vereine erteilten dem Bau einer Piste durch das Naturschutzgebiet eine klare Absage. Sie befürchteten eine weitere Erschließung des Skigebietes in einer Art Salamitaktik. Zudem fühlten sich Mitglieder der Agrargemeinschaft Groß- und Kleinfraganter Hochalm, deren Grund vom Bau der Talabfahrt betroffen gewesen wäre, von Schultz zu wenig eingebunden.

