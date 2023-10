Am 3. Jänner 1937 wurde Hans Thaler in eine Ärzte-Familie geboren und wuchs mit seinen drei jüngeren Schwestern in Möllbrücke auf. Am 9. Oktober verstarb der angesehene Arzt im Alter von 86 Jahren. Nach dem Medizinstudium in Innsbruck und der Promotion 1962 arbeitete Thaler als Turnusarzt in verschiedenen Wiener Spitälern. 1967 zog er mit seiner Familie wieder nach Möllbrücke und arbeitete als Sekundararzt im Landeskrankenhaus Villach. 1970 übernahm er die Praxis seines Vaters und praktizierte bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2000. Im Rahmen dieser Tätigkeit beschäftigte er sich mit alternativen Heilmethoden, wie der Akupunktur.