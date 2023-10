Samstagnachmittag entwendete eine vorerst unbekannte Person in einer Badeanstalt in Spittal die Badetasche einer 31-jährigen Klagenfurterin. Das Handy wurde in unmittelbarer Nähe des Tatortes entsorgt. Anschließend nutzte der Täter die bargeldlose Bezahlfunktion der Bankomatkarte insgesamt zehnmal an diversen Örtlichkeiten, um kleine Beträge zu bezahlen. Nun konnte der Täter, ein 32-jähriger im Bezirk Villach Land lebender Bosnier, nach umfangreichen Ermittlungen durch Bedienstete der Polizeiinspektion Spittal ausgeforscht werden. Die Badetasche wurde von ihm entsorgt, konnte aber von den Ermittlern aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 32-Jährige ist geständig. Es handelte sich dabei um einen Gelegenheitsdiebstahl, der Täter nannte kein konkretes Motiv. Es bestehe keine Geldnot. Er wird jetzt bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.