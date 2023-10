Ein für sie selbst kaum fassbares Jubiläum feiert Familie Winkler dieses Wochenende in Neusach am Weißensee: nämlich 700 Jahre aktive Landwirtschaft am Ferienhof Neusacher-Moser. "Es war auch für uns ein Wow-Gefühl, als wir die Dokumentation dazu vom Landesarchiv erhalten haben", schildert Seniorchefin Brigitte Winkler.