Die motorisierte Eleganz vergangener Zeiten fasziniert Kevin Duschlbauer (30) von klein auf. Er wuchs in Gröbming in der Obersteiermark auf und verfolgte die Oldtimer, die bei der "Ennstal Classic" mitfuhren, mit großer Begeisterung. So war es für den Seebodener, der den Beruf des Automechanikers erlernte, kein großer Schritt, sich selbst einen Oldtimer zuzulegen.