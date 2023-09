Die Crew "Funky Monkez" hat bei den österreichischen Meisterschaften in Breaking sechs Titel gewonnen. Die International Mela for Breaking Academic Awards (I.M.B.A.) fand in der Linzer Kepler Hall statt und die Kärntner Tänzerinnen und Tänzer waren erfolgreich und schafften es mit sechs von zehn Teilnehmern auf das Podest.

Die Erfolge sind den beiden Profitänzern Vasi Iancu (EL VASI) und Sina Müller (Sinaya) zu verdanken, die bereits im vergangenen Jahr Auszeichnungen gewonnen haben. Die Crew trat mit insgesamt zwölf Tänzern an und alle haben es durch die erste Runde geschafft. In den "Battles" mussten sie ihre "Moves" und "Vibes" einsetzen, um die Jury zu überzeugen.

Erfolgreicher Auftritt von Laurin Walder

Ein Höhepunkt war der Auftritt des Osttirolers Laurin Walder, der erst seit einem Jahr professionell Breakdancer ist und den dritten Platz in der österreichischen Wertung erreichte. Verantwortlich für seinen Erfolg sind seine Trainer Iancu und Müller. Die Veranstaltung förderte den interdisziplinären Austausch zwischen Tanz und Bildung und wird im kommenden Jahr fortgesetzt. Laurin Walder hat sich in der Breaking-Szene einen Namen gemacht und wird weiterhin für Aufsehen sorgen.

Laurin Walder holte sich den dritten Platz © KK/PRIVAT

Die Ergebnisse waren: Ioanna Voutsinas wurde Vizemeisterin in der Altersgruppe Juniors (bis 13 Jahre), Luisa Heuff erreichte den dritten Platz in derselben Altersgruppe, Laurin Walder wurde Dritter in der Altersgruppe Youth (bis 17 Jahre), Lorena Neuhold und Gregor Neuhold wurden österreichische Meister in derselben Altersgruppe und Sina Müller wurde Staatsmeisterin in der Altersgruppe Adults.