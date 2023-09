Der Spittaler Unternehmer Josef Markowitz verstarb am 10. September nach einem langen Leidensweg, 78-jährig, im Kreise seiner Familie. Ende der 1960er Jahre machte sich der Elektromeister selbstständig und gründete in Folge einen HiFi-Großhandel sowie eine Lampenfabrik in der Villacher Straße. Zu den stärksten Zeiten beschäftigte Markowitz rund 60 Mitarbeiter. Bereits 1975 engagierte er sich in der Landesinnung der Elektrotechniker sowie Radio- und Videoelektroniker.