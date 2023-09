Als Energiebündel, das sich zu Hause auf dem Bauernhof, bei der Feuerwehr Heiligenblut, beim Jugendorchester der Trachtenkapelle Heiligenblut und als Pferdewirtin engagierte, wird Leonie Wallner in Erinnerung bleiben. Die 19-jährige Heiligenbluterin wurde am 8. September bei einem Bergunfall im Glocknergebiet tödlich verletzt. Die tiefe Betroffenheit ist nicht in Worte zu fassen.