Bewegung für den guten Zweck

Am Sonntag, den 3. September geht es für alle Sportler und Interessierte auf die untere Valentinalm. Start ist von 9 bis 10 Uhr beim Gailtalerhof in Kötschach-Mauthen. Eine Anmeldung ist ab 8.30 Uhr beim Start möglich.

Ob mit dem Mountainbike, dem E-Bike, Laufschuhen oder Wanderschuhen, jeder kann für den guten Zweck mitmachen.

Spenden werden von den Paraolympioniken Wolfgang Dabernig und Michi Kurz für betroffene Menschen in der Region gesammelt. Teilnehmer nehmen mit der Startnummer auch an einer Verlosung teil.

Luise Kloos

Die Ausstellung "Transformationen in Gedichten von Christine Lavant" von Luise Kloos ist von Freitag, den 1. September bis Freitag, den 22. September zu sehen. Die Galerie der Alten Schule ist von Montag bis Samstag, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Die Finissage findet am Donnerstag, den 21. September um 17 Uhr statt.

Luise Kloos © KK/KLOOS

Weißensee Klassik Festival

Bereits zum neunten Mal findet am Weißensee das Klassik Festival statt. Am Mittwoch, den 30.August werden zwei Kulturen verbunden. Obertonsänger Igor Ezendam stimmt mit "Sound Healing" auf tibetisch buddhistische und klassische Kultur ein. Anschließend Konzert mit Bläserserenaden von Wolfgang Amadeus Mozart. Graln's Tenn, ab 16 Uhr.

Am Donnerstag, den 31. August wird der Stummfilm "Tabu" von Friedrich Wilhelm Murnau und Musik von Wolfgang Muthspiel gezeigt. Weißenseehaus in Techendorf, ab 20 Uhr.

Am Freitag, den 1. September findet ein "Sound-Healing-Workshop" für alle Interessierten im Seehaus Neusacherhof, ab 11 Uhr statt.

Eine Neuinterpretation von "Schubert, as I know it" gibt es um 20 Uhr in Graln's Tenn in Neusach.

Für die ganze Familie erklingt der "Karneval der Tiere" gemeinsam mit einer Sandmalerin und Tierstimmen am Samstag, den 2. September, ab 11 Uhr beim Weißenseehaus in Techendorf.

Das große Finale findet dann um 20 Uhr in der evangelischen Kirche Techendorf statt. Es erklingen das Klarinettenquintett von Carl Maria von Weber und von Johannes Brahms.

Für alle Veranstaltungen gibt es Karten und auch einen Festivalpass.

Sandmalerin Anna Vidyaykina © KK/VERANSTALTER

Weitere Termine finden Sie unter:

www.kleinezeitung.at/kultur/wohin