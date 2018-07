Donnerstagfrüh wurden die Feuerwehren zu einem Brand in der Hackschnitzelheizung des Babyhotels in Trebesing alarmiert.

Brand in Hackschnitzelheizung des Babyhotels © KK

Brandalarm in der Früh in Trebesing: Die Einsatzkräfte wurden zu einem Brand in der Hackschnitzelanlage des Babyhotels alarmiert. Die Freiwilligen Feuerwehren Gmünd, Trebesing und Altersberg standen für rund 30 Minuten im Einsatz. "Die Nachbarin, die früh aufsteht, hat um 5 Uhr gesehen, dass es zu brennen begonnen hat", sagt Hotelier Siggi Neuschitzer. "Sie hat sofort die Feuerwehren verständigt und ich wurde aufgeweckt." Durch den raschen Einsatz der Feuerwehren konnte ein größerer Schaden verhindert werden.