Der Tod gehört zum Leben wie die Geburt. Bringt die Geburt eines Kindes zumeist große Freude in die ganze Familie, so ist der Tod eines Menschen, der aus der Mitte seiner Lieben gerissen wird, eine Zeit der Trauer. Besonders der Tag, an dem endgültig Abschied genommen werden muss, ist eine große emotionale Belastung für die Hinterbliebenen. Hier kann jemand, der von außen kommt, die Angehörigen unterstützen. Und genau das ist der Spittalerin Kerstin de Piero (47) eine Herzensangelegenheit. Die bekannte Oberkärntner Live-Moderatorin und Keynote-Speakerin hat ihr Repertoire erweitert und steht jetzt als Trauerrednerin Familien zur Seite. „Ich leihe Angehörigen meine Stimme, wenn sie Trauer sprachlos macht. Das kann entlasten und ein wenig von der Bürde nehmen, die ein Todesfall mit sich bringt“, schildert de Piero, die seit 25 Jahren auf der Bühne steht.