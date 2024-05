Bei traumhaftem Wetter ging am Pfingstmontag, dem 20. Mai der Emberger Alm Berglauf über die Bühne. Eine Challenge, die es in sich hat: Bereits in der Vergangenheit raubte der Emberger Alm Berglauf den Teilnehmern den Atem, gilt es nämlich rund 1050 Höhenmeter und eine Strecke von 6,1 Kilometer zu überwinden. Wem das allerdings noch nicht genug ist, der konnte von der Emberger Alm weiter bis zum Naßfeldriegel laufen und somit weitere 500 Höhenmeter bewältigen. Organisiert wurde die Veranstaltung von einem Team rund um Wolfgang Sattlegger, Streckenchef und Berglaufurgestein Hermann Lederer und der Bergrettung Oberes Drautal.