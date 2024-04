Der ehemaliger Verwaltungsdirektor der Bezirkshauptmannschaft (BH) Hermagor, Johann Flaschberger, ist kürzlich im begnadeten Alter von 102 Jahren in Hermagor verstorben. Vor dem Zweiten Weltkrieg startete er als Lehrling in der BH Hermagor seine berufliche Laufbahn. Jahre später, in bewegten, personell schwierigen Situationen übernahm er wichtige Führungsaufgaben in dieser Behörde. Besondere Anerkennung über Kärnten hinaus erwarb sich Flaschberger als umsichtiger behördlicher Einsatzleiter bei den Hochwasserkatastrophen 1965/66. 28 Jahre lang übte Flaschberger die Funktion des Obmanns bei der Raiffeisenbank Hermagor aus, führte das Institut mit ruhiger Hand durch die Modernisierungsphase und initiierte das europäische Bankensymposium.